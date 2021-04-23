BU UYGULAMAYA DİKKAT!
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
0
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
0
KRİPTO PARA ADIMI!
KRİPTO PARA ADIMI!
0
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
0
banner738

Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atlar tartışılırken, Adana'da tarla kenarında kesilmiş 3 at bulundu. Atları kesen şüpheliler, polisi fark edince arazilik alanda kaçarak izini kaybettirdi

Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
23 Nisan 2021 Cuma 08:48

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Gecenin karanlığında tarla kenarında at kesildiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibini fark eden şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, arazilik alanda kaçarak izlerini kaybettirdi. Tarla kenarında kesilmiş 3 at ve atlarla ait kalıntıları bulan polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesilmiş atlar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince götürüldü.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #at #at kesimi #kayıp at #hatay kayıp at
Önceki Haber
Foçalı tatil köyünü geri istiyor!
Sonraki Haber
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
0
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
0
İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
0
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
0
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
0
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.