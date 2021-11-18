YENİ ÖZELLİK GELDİ
YENİ ÖZELLİK GELDİ
0
DÜZCE'DE DEPREM OLDU
DÜZCE'DE DEPREM OLDU
0
İZMİR'DE BEBEK SÜRPRİZİ!
İZMİR'DE BEBEK SÜRPRİZİ!
0
İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
0

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 nitelikli işçi alımı yapacağını duyurdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı
18 Kasım 2021 Perşembe 09:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacaktır. Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

 


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Helalleşme bir roman açılımı getirebilir
Sonraki Haber
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
0
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gece konduyu yaktı!
Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gece konduyu yaktı!
0
Düzce'de deprem! Çevre iller de hissetti!
Düzce'de deprem! Çevre iller de hissetti!
0
Baba ve oğlu arazi kavgasında öldü
Baba ve oğlu arazi kavgasında öldü
0
Koronavirüse yakalanınca babasının evden kovduğu genç ölü bulundu!
Koronavirüse yakalanınca babasının evden kovduğu genç ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.