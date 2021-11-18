Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 nitelikli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 22/11/2021 - 26/11/2021 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacaktır. Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.



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