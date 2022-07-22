TÜRKŞEKER 130 işçi alacak

TÜRKŞEKER Genel Müdürlüğü sürekli olarak çalıştırmak üzere 130 işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şirketin Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 130 Sürekli İşçi (Meslek Lisesi, Önlisans mezunu) alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden 25.07.2022 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden yayımlanacak olan ilanda mevcuttur.



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