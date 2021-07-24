BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
0
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
0
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
0
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
0

Uçağı indirdikten sonra kalp krizi geçiren pilot öldü!

Pegasus Havayolları’nın kaptan pilotlarından Doğan Susin, pas uçuş sonrasında indiği Milas Bodrum Havalimanı’nda kalp krizi geçirdi. Susin, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti

Uçağı indirdikten sonra kalp krizi geçiren pilot öldü!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:00

Muğla'daki Milas Bodrum Havalimanı'na önceki akşam saatlerinde uçağın inişini yaptıktan sonra bindiği araç ile terminale giderken fenalaşan ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan kaptan pilot Doğan Susin'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

CHP Muğla Eski Milletvekili ve sanatçı Tolga Çandar sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Eşi de kendisi de kaptan pilot. Pegasus'ta uçuyor. Dün akşam uçağı Milas Havaalanı'na iniyor. Ertesi gün kaptan olarak yolcularını alıp gidecek. Ancak uçaktan indikten sonra bindiği araçta fenalaşıyor. Ambulans geliyor, Milas'ta özel bir hastaneye  getiriyorlar. Ne yazık ki Doğan Susin kardeşimizin (Hv. H.O'82) Hakkın rahmetine kavuştuğu anlaşılıyor" dedi. Kaptan pilot Doğan Susin'in cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul'da 1. Ordu Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendikten sonra Kurtköy Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

UÇAĞA KIZININ ADI VERİLMİŞTİ

Pegasus Havayolları’nın 2009 yılında filosuna kattığı TC-AAL kuyruk tescilli Boeing B737 tipi uçağına Doğan Susin’in kızı Selin’in adı verilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pegasus #doğan susin #pilot ölüm #kalp krizi
Önceki Haber
Evinin selde yıkılışını uzaktan izledi
Sonraki Haber
Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
Karantinada olması gereken aile, cenazeye gitti!
Karantinada olması gereken aile, cenazeye gitti!
0
Arazi kavgasında iki kardeşini öldürdü!
Arazi kavgasında iki kardeşini öldürdü!
0
Onur'un ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı! Darp ve yara yok!
Onur'un ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı! Darp ve yara yok!
0
Evinin selde yıkılışını uzaktan izledi
Evinin selde yıkılışını uzaktan izledi
0
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.