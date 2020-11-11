Ücretsiz eğitim şansı

TÜBİTAK'ın genç girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim Programı'na (BİGG) yeni dönem başvuruları başladı. Program ile teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri olan genç girişimcilere 200 bin TL'ye varan hibe desteği veriliyor.

Genç girişimciler iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan BİGG programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri hayalleriyle buluşturuyor. İş fikrini ticarileştirmek isteyen girişimcilere programa kabul edilen projeleri için 200 bin TL'ye kadar hibe veriliyor. Genç girişimciler hibe desteğinin yanı sıra iş planı hazırlama, sunum eğitimleri, ticari ve iş planı mentorlukları gibi alanlarda da destek imkânı bulabiliyorlar.

Yeni dönem başvuruları 15 Aralık'ta son bulacak

2020 yılı 1. çağrısı için 21 Ekim'de başlayan başvurular, içinde üniversite teknoloji transfer ofisleri, bankalar ve sanayi şirketlerinin bulunduğu 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak. Başvuru süreci ise 15 Aralık'ta son bulacak. Yeni dönemde 21 ilden başvuru yapılabilen programda 6 tematik alandaki iş fikirlerini değerlendirecek. Bu alanlar; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olarak belirlendi.

Gençlere 200 bin TL'lik destek

BİGG proragmına örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış mezunlar başvurabiliyor. Programdan daha fazla gencin yararlanabilmesi için kuluçka merkezi ve uygulayıcı kuruluşlara mali alanda mentor olarak BİGG'in tüm süreçlerini içine alan ücretsiz bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyleyen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, verdikleri hizmetler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Genç girişimcileri teknoloji odaklı iş fikirlerini ticarileştirme yolunda 200 bin TL'ye varan hibe desteğine ulaşmalarını sağlamak için tüm aşamalar hakkında bilgilendiriyoruz. Pandemi öncesinde üniversite ortamlarında verdiğimiz ücretsiz eğitimleri bu dönem online'a taşıdık. Verdiğimiz bilgilendirici seminerlerde, girişimcilerin şirketleşme aşamasına gelene kadar sağlıklı kararlar almalarını sağlamaları için tüm süreçte yanlarındayız. Programa bilinçli olarak dahil olan girişimcilerin hibe desteğini kazanması çok daha kolay oluyor."