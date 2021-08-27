BUCA'DA KUTLAMALAR BAŞLADI
BUCA'DA KUTLAMALAR BAŞLADI
0
TARKAN'DAN AŞI ÇAĞRISI
TARKAN'DAN AŞI ÇAĞRISI
0
IŞIK KİRLİLİĞİ BÖCEKLERİ YOK EDİYOR
IŞIK KİRLİLİĞİ BÖCEKLERİ YOK EDİYOR
0
KORONAVİRÜS HAMLESİ
KORONAVİRÜS HAMLESİ
0

Ufuk Üniversitesi 4 kişi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Ufuk Üniversitesi 4 kişi alacak
27 Ağustos 2021 Cuma 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ufuk Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 10 Eylül olarak belirtilmiştir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Toros Üniversitesi 15 kişi alacak
Sonraki Haber
Başkan Sandal'dan depremzedeler için kredi çağrısı
Gülistan Doku dosyasında önemli gelişme
Gülistan Doku dosyasında önemli gelişme
0
Toros Üniversitesi 15 kişi alacak
Toros Üniversitesi 15 kişi alacak
0
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 kişi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 kişi alacak
0
TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
0
Hayaliydi, sonu oldu!
Hayaliydi, sonu oldu!
0
6 aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
6 aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.