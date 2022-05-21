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Ufuk Üniversitesi personel alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Ufuk Üniversitesi personel alacak
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ufuk Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.


İlan için başvurular 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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