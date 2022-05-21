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Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu öldürdü, eşini yaraladı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldürdü

Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu öldürdü, eşini yaraladı
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:26

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #çocuklarını öldürdü #ukraynalı baba #alanya apart cinayet
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