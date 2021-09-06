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Ulaşımda PCR testi zorunluluğu başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı

06 Eylül 2021 Pazartesi 16:35

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı.

Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, AA muhabirine kontrollerden memnun olduğunu söyledi. Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Koronavirüs #pcr testi #pcr testi zorunluluğu
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