Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Mayıs 2022 ile 1 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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