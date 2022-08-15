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Umurbey Belediyesi 11 taşınmazı satışa çıkartıyor

Çanakkale Umurbey Belediye Başkanlığı'na ait taşınmazlar ihale ile satışa çıkıyor

Umurbey Belediyesi 11 taşınmazı satışa çıkartıyor
15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Umurbey  Belediyesine ait Umurbey Merkez Mahallesinde tapunun 171 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazdaki 2 blokta 28 adet bağımsız bölümden oluşan projenin A Blokta  1 adet bağımsız bölüm, B blokta 10 adet bağımsız bölüm  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık ihale usulüne göre satılacaktır.

 

İhaleler 26.08.2022 Cuma  Günü Umurbey Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


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