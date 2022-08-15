Umurbey Belediyesi 11 taşınmazı satışa çıkartıyor

Çanakkale Umurbey Belediye Başkanlığı'na ait taşınmazlar ihale ile satışa çıkıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Umurbey Belediyesine ait Umurbey Merkez Mahallesinde tapunun 171 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazdaki 2 blokta 28 adet bağımsız bölümden oluşan projenin A Blokta 1 adet bağımsız bölüm, B blokta 10 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık ihale usulüne göre satılacaktır.

İhaleler 26.08.2022 Cuma Günü Umurbey Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



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