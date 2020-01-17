Umut yolculuğunda Afganlar ilk sırada

Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 455 bin düzensiz göçmenin umut yolculuğuna çıkmak isterken yakalandığını hatırlatan UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, ilk sırada 201 bin kişi ile Afganistan uyruklular olduğunu belirtti.

Çeşme'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği facianın yankıları sürüyor. Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi aralıksız devam ederken yakalanan düzensiz göçmen sayısındaki artış dikkat çekiyor. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız, "Her ne kadar Ege Adalarına geçiş 2019'da bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 60 bin olsa da diğer taraftan Türkiye'nin sınırlarında yakaladığı düzensiz göçmen sayısı 2018'e göre yaklaşık yüzde 70 artarak 455 bine ulaştı. 2019'da Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik'in denizde kurtardığı göçmen sayısı yaklaşık 60 bin. Bu durum, Türkiye üzerinde komşu coğrafyalardan gelen artan göç baskını gösteriyor. Bu coğrafyalarda siyasi ve ekonomik istikrasızlık, savaşlar, yoksulluk, karışıklıklar sürdüğü sürece yani göçün kaynak nedenleri devam ettiği sürece Türkiye'ye yönelik göç de sürecek" dedi.

Suriyeliler çok değil

Yakalananların uyruklarına bakıldığında sanılanın aksine birinci sırada Suriyeliler değil yüzde 44 ile en yüksek sayının Afganistan uyruklu olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldız, "Yakalanan 455 bin düzensiz göçmenin 201 bini Afganistan uyruklu, ikinci sırada 71 bin ile Pakistan uyruklular geliyor. Afrika uyruklular da bu karma göçe eklemlenmiş durumda. Bu sayının içinde Suriyeliler 55 bin kişi. Afganlar denizi bilmiyorlar, birçoğu yüzme bilmiyor. Kaçakçıların yönlendirmesi ile ilk defa gördükleri denize çıkıyorlar. Ege Denizi özellikle bu mevsimde kesinlikle kolay bir deniz değil, dalgalı ama ne yazık ki göçmenlerin kaçakçılar ne derse buna güvenmekten başka çaresi yok" diyerek 8 Ocak itibariyle 2020'de yakalanan göçmenlerin yine yarısına yakınını oluşturan kısmının 2 bin 436 kişi ile Afganistan uyruklu olduğunu ifade etti. Düzeniz göçte geçişlerin en fazla Midilli ve Sisam'a olduğunu belirten Doç. Dr. Ayselin Yıldız, "Midilli'ye 27 bin ve Sisam Adası'na da 10 bin düzensiz göçmen 2019'da geçiş yapmış durumda" dedi.

Yoğun mücadele

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin oldukça yoğun devam ettiğini vurgulayan Ayselin Yıldız, "Türkiye; düzensiz göçmenler için çekici bir güzergah, ülke olmak istemiyor. Kolluk kuvvetlerinin yüksek yakalama oranları caydırıcı bir etken. Dolayısıyla bir taraftan düzensiz geçişleri engellemek için mücadele edilirken Sahil Güvenlik de denizde kurtarma operasyonlarına yoğun şekilde devam ediyor. Ancak şu da bir gerçek ki 2016'daki yoğun geçişlerde göçmen kaçakçılarının yönlendirmesi ile Türkiye rotası öğrenildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede, daha sert ve caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. 2019'da yakalanan insan kaçakçısı sayısı yaklaşık 9 bin. Vize politikaları da burada önemli bir etken. Örneğin, dünyanın bir ucundan İran'a vizesiz giriş yapabilen uyruklar, İran'a düzenli şekilde girip Avrupa'ya erişmek için Türkiye'ye yöneliyor" diye konuştu.