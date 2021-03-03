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Üniversiteden kiralık zeytinlik

Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecektir

Üniversiteden kiralık zeytinlik
03 Mart 2021 Çarşamba 11:27

Gebze Teknik Üniversitesi'nin Çayırova Kampüs alanı içerisinde bulunan Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mevkii, 4 Ada, 52 parselli alan 152.543,00 m2 olup, bu alan üzerinde bulunan 1791 Adet Zeytin (Sofralık 1291, Yağlık 500) Ağacı ile birlikte Zeytin Aralarının Tarımsal Kullanım amaçlı olmak üzere kiraya verilecektir.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile 8 (Sekiz ) yıllık olarak yapılacaktır.

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