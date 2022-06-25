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Üniversiteye 16 kişi alınacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 16 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 16 kişi alınacak
25 Haziran 2022 Cumartesi 11:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bartın Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

İlan için 24 Haziran'da başlayan başvurular 18 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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