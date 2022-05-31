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Üniversiteye 18 kişi alınacak

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 18 kişi alınacak
31 Mayıs 2022 Salı 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

İlan için başvurular 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır.


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