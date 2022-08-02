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Üniversiteye 22 kişi alınacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 22 kişi alınacak
02 Ağustos 2022 Salı 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sinop Üniversitesi birimlerine  2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve

 

diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular; 02/08/2022-16/08/2022 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.


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