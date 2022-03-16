SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA
0
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
CESUR ÇALIŞANIN CEZASI BELLİ OLDU
0
GELECEKTEN GELİYORUM DEDİ VE...
GELECEKTEN GELİYORUM DEDİ VE...
0
SERİ KATİL YAKALANDI
SERİ KATİL YAKALANDI
0

Üniversiteye 22 personel alınacak

Bilecik Şeyp Edebali Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 22 personel alınacak
16 Mart 2022 Çarşamba 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 16 Mart 2022 ile 30 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Belediye işçi alımı yapacak
Sonraki Haber
Zelenskiy: Rusya savaştan utanç ve yoksullukla çıkacak!
Yine isyan ettiren karar! Bu cümleler nedeniyle kadın cinayetinden iyi hal indirim aldı!
Yine isyan ettiren karar! Bu cümleler nedeniyle kadın cinayetinden iyi hal indirim aldı!
0
Trabzonspor bayrağı asarken düşüp öldü!
Trabzonspor bayrağı asarken düşüp öldü!
0
Hayvanlara yardım diye para toplamış ama...
Hayvanlara yardım diye para toplamış ama...
0
'Herkesin şerefi var' diyen kadın tefecilikten tutuklandı!
'Herkesin şerefi var' diyen kadın tefecilikten tutuklandı!
0
Belediye işçi alımı yapacak
Belediye işçi alımı yapacak
0
TCDD 82 işçi alacak
TCDD 82 işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.