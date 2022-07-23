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Üniversiteye 59 kişi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Yapılan duyuruda alınacak kişi sayısı 59 olarak açıklandı

Üniversiteye 59 kişi alacak
23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 1 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecektir.

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