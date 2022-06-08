2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
0
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
0
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
0

Uşak Üniversitesi personel alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, 7 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Uşak Üniversitesi personel alacak
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uşak Üniversitesi'ne bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 8 Haziran 2022 ile 22 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Üniversiteye 61 personel alınacak
Sonraki Haber
İzmir'de Martı'yı alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu!
Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
0
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
0
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
0
Üniversiteye 61 personel alınacak
Üniversiteye 61 personel alınacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
0
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.