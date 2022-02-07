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Üsküdar'ta patlama! Bir daire neredeyse yok oldu!

Üsküdar'ta patlama! Bir daire neredeyse yok oldu!
07 Şubat 2022 Pazartesi 15:10

İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluşurken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.


"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı.  Komşularımız" dedi.


"O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, "Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #üsküdar #patlama #yaralı
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