Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 43 akademik personel alımı yapılacağı duyruldu
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 43 akademik personel alımı yapılacağı duyruldu.
Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alımı yapacak.
Akademik personelin İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO fakültelerinde görev yapacağı öğrenildi.