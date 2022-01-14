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Üzeri kirli diye işçisini bagajında taşıdı!

14 Ocak 2022 Cuma 13:22

Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkilere neden oldu. Antalya'da bir şirket sahibi, üzeri kirli olan işçisini alışverişe otomobilinin bagajında götürdü. İşçinin bagajdan inip sonra tekrardan binmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi


​Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, alışveriş yapan kişinin çalışanını, otomobilin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. İşveren otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapı marketin sahibi İsmail Alparslan, işçinin üzerinin kirli ve boyalı olduğunu ve kendi isteğiyle bagaja bindiğini öne sürdü. İşverenin müşterileri olduğunu belirten Alparslan, “Ben öne binmesini söyledim. 'Üzerim kirli, zaten yakın gideceğimiz yer' dedi” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bagajda taşınan işçi #işçi bagaj #üzeri kirli diye
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