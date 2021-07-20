HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
BODRUM'DA KONSER VERDİ
BODRUM'DA KONSER VERDİ
0
BAYRAMDA DA YOĞUN İLGİ
BAYRAMDA DA YOĞUN İLGİ
0
HAVUZA GİRERKEN DİKKAT!
HAVUZA GİRERKEN DİKKAT!
0

Üzerine inek düştü!

Burdur'da, kurbanlık ineğin üzerine düşmesi sonucu Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı

Üzerine inek düştü!
20 Temmuz 2021 Salı 14:55

Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.

Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.

Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu. 

Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı #inek #inek düştü
Önceki Haber
Kenan Doğulu Bodrum'da sevenleri ile buluştu
Sonraki Haber
Aşılama bayramda da devam etti
Yasak afişinin altında kurban kestiler!
Yasak afişinin altında kurban kestiler!
0
Bayram günü acı kaza: Baba öldü, anne ve çocuklar yaralı
Bayram günü acı kaza: Baba öldü, anne ve çocuklar yaralı
0
Yine çocukların önünde kurban kestiler!
Yine çocukların önünde kurban kestiler!
0
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!
0
Kurban pazarlığında inanılmaz olay!
Kurban pazarlığında inanılmaz olay!
0
Bebek penguene yoğun ilgi
Bebek penguene yoğun ilgi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.