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Uzman çavuş, kiraladığı araçta ölü bulundu!

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan (27), kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

Uzman çavuş, kiraladığı araçta ölü bulundu!
02 Haziran 2022 Perşembe 11:38

Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı. Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #Uzman Çavuş #ölüm
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