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Vahşet! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı!

Tekirdağ'da bir vahşet yaşandı. Bir kişi gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdı. Zavallı kadının vücudunun bir kısmı evin banyosunda, bir kısmı da otomobilin bagajında bulundu

Vahşet! Gelinini öldürüp parçalara ayırdı!
13 Ekim 2021 Çarşamba 08:29

Vahşet Tekirdağ'ın Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fehmi A., evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartıştı. Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine 2 çocuk annesi gelinini bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gelinini öldürdü #tekirdağ vahşet #bıçaklama
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