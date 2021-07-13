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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 91 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alacak
13 Temmuz 2021 Salı 11:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 28 Temmuz 2021 olarak açıklandı.


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