NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI
0
MERAKLA BEKLENEN DİZİNİN TARİHİ...
MERAKLA BEKLENEN DİZİNİN TARİHİ...
0
DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA
DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA
0
2022 İÇİN AÇLIK ÖNGÖRDÜ!
2022 İÇİN AÇLIK ÖNGÖRDÜ!
0

Vücut geliştirme hocası silahlı saldırıda öldürüldü

Beykoz'da bir kafede, motosiklet kasklı saldırgan dehşet saçtı. Saldırgan belinden çıkardığı silahla kafede oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a(41) kurşun yağdırdı. Öztan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Vücut geliştirme hocası silahlı saldırıda öldürüldü
31 Mart 2022 Perşembe 13:57

Olay dün akşam 22.00 sıarlarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vucüt geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir  hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beykoz #vücut geliştirme hocası #ölüm #cinayet
Önceki Haber
Cem Yılmaz'ın nafaka davası sonuçlandı
Sonraki Haber
Belediye çalışanlarına rüşvet gözaltısı. Konak Belediyesi açıklama yaptı!
4 kişinin katil zanlısını takma dişi ele vermiş!
4 kişinin katil zanlısını takma dişi ele vermiş!
0
Yol kenarında üç kadına otomobil çarpmıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Yol kenarında üç kadına otomobil çarpmıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
0
Çöl tozu uyarısı: Ölümcül olabilir!
Çöl tozu uyarısı: Ölümcül olabilir!
0
Meram'da konut imarlı arsa satılacak
Meram'da konut imarlı arsa satılacak
0
Orman Endüstri Mühendisi alınacak
Orman Endüstri Mühendisi alınacak
0
8 bilişim personeli alınacak
8 bilişim personeli alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.