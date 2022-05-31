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Yabancı uyruklu kişi küçük çocuğu istismar etti, mahalle karıştı!

İstanbul Esenyurt'ta bir camide küçük bir çocuğun taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Vatandaşlar şüpheliyi link etmek isterken, polis de vatandaşlara müdahale etti. Olayların büyümesi üzerine İstanbul valisi ve emniyet müdürü de bölgeye gitti

Yabancı uyruklu kişi küçük çocuğu istismar etti, mahalle karıştı!
31 Mayıs 2022 Salı 11:03

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Polis, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek alarak mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Toplanan kalabalıkla konuşan Yerlikaya ve Aktaş sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen şüpheliyi saldırdı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.


İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #taciz #çocuk istismarı #suriyeli
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