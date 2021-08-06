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Yalova Üniversitesi 29 kişi alacak

Yalova Üniversitesi verdiği ilanla 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Yalova Üniversitesi 29 kişi alacak
06 Ağustos 2021 Cuma 11:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yalova Üniversitesi irimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

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