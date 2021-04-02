DENİZ SEZONUNU AÇTILAR
DENİZ SEZONUNU AÇTILAR
0
TREN RAYDAN ÇIKTI: 36 ÖLÜ
TREN RAYDAN ÇIKTI: 36 ÖLÜ
0
BİLİRKİŞİ KARARINI VERDİ
BİLİRKİŞİ KARARINI VERDİ
0
CUMHUR İTTİFAKINA KATILDILAR!
CUMHUR İTTİFAKINA KATILDILAR!
0

Yangından kaçanlar terasa koştu!

Antalya'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı. Yoğun dumandan kaçan çalışan ve misafirler terasta zor anlar yaşadı

Yangından kaçanlar terasa koştu!
02 Nisan 2021 Cuma 11:10

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyürken, çıkan duman bütün oteli kapladı. Büyük panik yaşayan çalışan ve müşteriler otelden çıkmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otelin terasına çıktı.

İhbar üzerine otele çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada terasa çıkan bazı müşterilerin yüzlerini yıkadıkları görüldü. Çevredeki kişiler ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, dumanı tahliye işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #otel #otel yangın
Önceki Haber
Hangi aşıyı olmalı Biontech mi Sinovac mı?
Sonraki Haber
Eski sevgilisi tarafından canice dövülen Beyza yaşadıklarını anlattı
Eski sevgilisi tarafından canice dövülen Beyza yaşadıklarını anlattı
Eski sevgilisi tarafından canice dövülen Beyza yaşadıklarını anlattı
0
Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
0
Mersin'de 54 adet konut satışa çıkıyor
Mersin'de 54 adet konut satışa çıkıyor
0
Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
5 çocuk aynı flütü kullanınca, 14 kişi koronavirüs kaptı
5 çocuk aynı flütü kullanınca, 14 kişi koronavirüs kaptı
0
Eski sevgilisinden dayak yiyen Beyza, yardım istedi!
Eski sevgilisinden dayak yiyen Beyza, yardım istedi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.