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'Yap-işlet-devret' ile yapılan yollar hariç diğer yollar bayramda ücretsiz

'Yap-işlet-devret' ile yapılan yollar hariç diğer yollar bayramda ücretsiz
26 Nisan 2022 Salı 08:32

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayramla ilgili ulaşım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bayramda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.

Etiketler; #ramazan bayramı #yap işlet devret #otoyol ücretsiz #ulaşım
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