Yarası kapanmıyor, acısı dinmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Sivas Madımak katliamının 27. yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, hayatını kaybeden aydınları andı.

Yücel, katliamın örtbas edilmeye çalışılmasının, gerçek suçluların ve azmettiricilerin bulunamamış olmasının olayın toplum vicdanında bir yara olarak kalmasına sebep olduğunu ifade ederek “Bu sebeple, her yıl Madımak da yaşanan acılar yüreklerde tekrar yaşanıyor ve acı hiç dinmiyor” dedi. Yücel mesajında şunları dile getirdi;

Sanılmasın ki; o canlar yanıp gitti

Tam 27 yıl önce, Türkiye aydınlansın, çağdaş bir ülke haline gelsin, silahlar değil fikirler konuşsun diyen; Kitapla, şiirle, sanatla barış ve kardeşlik isteyen 33 aydınımız Sivas Madımak da katledildi. Üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da bu acı hepimizi yakmaya devam ediyor. Madımak da yakılanlar, onurlu ve düşüncelerini korkmadan haykıran aydınlar olmalarının bedelini canlarıyla ödemişlerdir. O gün bu katliamın gerçekleştirilmesi için emir verenlerin, halkı galeyana getirenlerin sahip olduğu zihniyetin, bugün de zaman zaman hortlatılmak istenmesine üzülerek şahit oluyoruz. Bunca insanımızın ölümüne sebep olanlar, işte o zihniyet tarafından hep korunmuştur. 2 Temmuz 1993'de 33 Aydınımızı ve 2 otel görevlisini koruyamayanlar veya korumak istemeyenler, bu katliamın failleri olan katillere adeta kol kanat germiştir. O gün canlara kıyanlarla nasıl mücadele ettiysek, o günkü zihniyetin devamı olan ve kinden, nefretten, bölücülükten beslenenlerle mücadelemizi, canımız pahasına sürdürmeye devam ediyoruz. Sanılmasın ki 33 can yanıp gitti ve unutuldu. Hiç unutmadık, unutturmayacağız da. Madımak kanayan yaramız, hiç dinmeyen acımız ve karanlıkla verilen savaşımız olarak sonsuza kadar hatırlanacaktır. O gün Madımak da yakılanların fikri fikrimiz, amacı amacımız, yolu yolumuzdur. Özgürce, kardeşçe, can cana, yan yana, birlik içinde yaşamak uğruna can veren 33 canımıza selam olsun. O gün kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı ve otel görevlilerini minnet ve özlemle anıyor gericiyle, yobazla, kandan beslenenlerle sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimize, bir kez daha söz veriyoruz.