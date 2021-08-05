İZMİR'DE COŞKULU KARŞILAMA
İZMİR'DE COŞKULU KARŞILAMA
0
YANAN HAYVANA MÜDAHALE EDERKEN...
YANAN HAYVANA MÜDAHALE EDERKEN...
0
ÖLÜ SAYISI YİNE 100'Ü GEÇTİ!
ÖLÜ SAYISI YİNE 100'Ü GEÇTİ!
0
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE!
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE!
0

Yaşar Üniversitesi 15 kişi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Yaşar Üniversitesi 15 kişi alacak
05 Ağustos 2021 Perşembe 10:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”,  Üniversitemiz  resmi  erişim  sayfasında yayımlanan  “Akademik  Kadrolara  Atama  ve  Yükseltmeler  Hakkında  Yönerge”de  belirtilen  kıstasları  yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla  ilgili  alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan asgari seksen beş puan şartını sağlamaları gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bronz madalya alan Ferhat Arıcan'a İzmir'de coşkulu karşılama
Sonraki Haber
Erzurum Teknik Üniversitesi 15 kişi alacak
Ümitcan Uygun'un yanında kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu!
Ümitcan Uygun'un yanında kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu!
0
Konya'daki katliamda yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı!
Konya'daki katliamda yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı!
0
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Erzurum Teknik Üniversitesi 15 kişi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi 15 kişi alacak
0
Antalya'da 15 farklı noktada yangın sürüyor!
Antalya'da 15 farklı noktada yangın sürüyor!
0
Kayıp Dilan'dan mesaj var: Zorla tutuluyorum
Kayıp Dilan'dan mesaj var: Zorla tutuluyorum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.