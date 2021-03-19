Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Yaşar Üniversitesi'nin 3 öğretim üyesi alımı yapacağı bildirildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

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