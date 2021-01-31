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Yatalak kadın, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kızı ve damadının market alışverişine gittiği sırada tek katlı ahşap evde kalan yatalak Kadriye Turgut (83), çıkan yangında yanarak can verdi

Yatalak kadın, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
31 Ocak 2021 Pazar 08:57

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’ndeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Kadriye Turgut'un kızı Hatice Ergün (51) ve damadı İsmail Ergün’ün (56) markete alışverişe gittikleri sırada, yatalak hasta olan Kadriye Turgut evde tek başına kaldı. Bu sırada iddiaya göre yatak altına serilen elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi sararken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, Kadriye Turgut dışarı çıkamadı.

DAMADI VE KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangın haberini alarak hemen eve gelen İsmail ve Hatice Ergün çifti ise alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Yangın yerine çağrılan ambulansa alınan İsmail Ergün’ün elinde oluşan hafif yanıklar tedavi edilirken bir süre oksijen verildi. Ambulanstan inen İsmail Ergün ve Hatice Ergün, bir otomobile bindirildi. Otomobil içerisinde Hatice Ergün, İsmail Ergün'e sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra İsmail ve Hatice Ergün, tekrar yanan eve gitti. Bu sırada gözyaşı döken Hatice Ergün 'anne' diye feryat etti.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucunda evin içerisinde Kadriye Turgut'un cansız bedeniyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, olay yeri inceleme ekibi talep etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kadriye Turgut'un evden çıkarılan cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AYAKKABI VERDİ

Yangın yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, olayla ilgili bilgi aldı. İsmail Ergün'ün ambulansa alındığını öğrenen Şahin, hemen yanına gitti. Aksu Belediye Başkanı Şahin, yanında getirdiği bir çift ayakkabıyı, yağmurdan dolayı ayakkabısı ıslanan İsmail Ergün'e verdi. İlçelerinde bugüne kadar birçok yangın çıktığını ifade eden Başkan Şahin, yangınlarda zarar gören ailelere maddi yardımlarda bulunduklarını söyledi. Şahin, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını ve üzüntülü olduklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #yangın
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