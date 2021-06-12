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Yaya geçidinde acı ölüm!

Antalya'da, halası ile oyuncak almaya çıkan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça (6), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Akça, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sürücü B.Y.B. gözaltına alındı

Yaya geçidinde acı ölüm!
12 Haziran 2021 Cumartesi 13:24

Kaza, dün akşam, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala- yeğen, yolun karşısına geçmek isterken, 2 aracın durmasına rağmen B.Y.B., kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Akça, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Duru Akça, yaşamını yitirdi. 

Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.Y.B. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.  

DURU'NUN ANNESİ: NASIL DAYANACAĞIM SENSİZLİĞE?

Duru Akça'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen anne Teslime Akça, "Şimdi şuradan çıkıp, el sallasa 'Olanlar şaka' dese. Ben nasıl dayanacağım sensizliğe?" diyerek gözyaşı döktü.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, Karaman Ermenek'te toprağa verilecek.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm
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