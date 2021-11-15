Yediği leblebi sonu oldu!

Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan bir kadın hayatını kaybetti

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Şenel Alptekin, evinde leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Yediği leblebinin nefes borusuna kaçması ile Alptekin birden yere yığıldı ve bayıldı. Yakınları leblebiyi çıkartmak için mücadele etti ancak başaramadı. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alptekin'i hastaneye kaldırdı. Ancak müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı