Yeni rektörü protesto edenlere sabah baskını

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektörü protesto edenlere yönelik operasyonlar düzenleniyor. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda öğrenci toplanarak Bulu'nun atanmasını protesto etmişti.

Polis eylemcilere operasyon düzenlemeye başladı. "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.