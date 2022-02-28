Yıldız Teknik Üniversitesi 31 kişi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 31 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 28 Şubat 2022 ile 14 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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