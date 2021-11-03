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Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 50 personel alımı yapacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi 50 kişi alacak
03 Kasım 2021 Çarşamba 10:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  fıkrasına  göre  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  ın  ek  2  nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak  suretiyle  ilanda  belirtilen  pozisyon  ve  niteliklerde  50  (elli)  adet  sözleşmeli  personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.


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