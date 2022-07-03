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Yine buğday tarlası yangını!

Tekirdağ'ın  Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası yandı

Yine buğday tarlası yangını!
03 Temmuz 2022 Pazar 17:47

Yangın, öğle saatlerinde Malkara ilçesine bağlı Hacısungur Mahallesi Marmara mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Necmi Bilgin, Emrullah Bilgin, Fahrettin Yıldız ve Rahim Ay’a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 100 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #buğday #buğday tarlası yangın
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