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Yine çocukların önünde kurban kestiler!

Turizm kenti Antalya'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesildi. Aileleriyle birlikte giden bazı çocuklar, kurbanlıkların kesimini korkulu gözlerle izledi

Yine çocukların önünde kurban kestiler!
20 Temmuz 2021 Salı 12:13

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Pandemi önlemleri nedeniyle sırayla kesim alanına alınan vatandaşlar, burada kurbanlıklarını kesti. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocuklar, kurbanlıklar kesilirken korkulu gözlerle izledi. Kimi anne ve baba, çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken kimileri de izlemelerine müsaade etti.

Kesiminin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler buralarda da satır ve baltaların yardımıyla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı #çocukların önünde kurban #kurban kesimi #antalya
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