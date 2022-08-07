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Yine kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti!

Yine kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti!
07 Ağustos 2022 Pazar 17:47

Balıkesir'de 57 yaşındaki Dursun Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Susenber Özdemir'i tabanca ile vurarak öldürdü. Dursun Özdemir daha sonra da aynı silahla intihar etti

Olay, dün Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Özdemir, 5 Ağustos'ta mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti, ikili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdü ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir'in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kadın cinayeti #ölüm
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