YKS ek tercih sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM sayfasında açıklandı. İlk tercihlerde yerleşemeyen üniversite adaylarının yakından takip ettiği YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Ek tercih sonuçları ile kayıt yaptırmaya hak kazananlar 4-7 Ekim tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecek

Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı.



YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.