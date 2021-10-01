ALTININ GRAMI NE KADAR?
ALTININ GRAMI NE KADAR?
0
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
ÜNİVERSİTELİLERE ÖZEL DÜZENLEME
0
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
YKS EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI
0
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
KAHVEDE O VERGİ SIFIRLANDI
0

YKS ek tercih sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM sayfasında açıklandı. İlk tercihlerde yerleşemeyen üniversite adaylarının yakından takip ettiği YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Ek tercih sonuçları ile kayıt yaptırmaya hak kazananlar 4-7 Ekim tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecek

YKS ek tercih sonuçları açıklandı
01 Ekim 2021 Cuma 10:39

Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı.


YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Etiketler; #yks #yks ek tercih #ösym
Önceki Haber
Kahvede o vergi sıfırlandı!
Sonraki Haber
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
0
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
0
150 itfaiye eri alınacak
150 itfaiye eri alınacak
0
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
5000 jandarma uzman erbaş alınacak
0
Kendini arayan adam o anları anlatt
Kendini arayan adam o anları anlatt
0
Eğitime büyük katkı
Eğitime büyük katkı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.