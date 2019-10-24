YKS kararı 1 yıl ertelendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yapılan son dakika açıklamasına göre, üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı bir yıl ertelendi.

YKS kararı 1 yıl ertelendi
24 Ekim 2019 Perşembe 11:31

Karara göre, 2020 YKS'de bu 14 programı tercih edecek öğrenciler, hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girecekler.YÖK'ün son dakika özel yetenek sınavı kararında, öğrencilerin ve velilerin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları yönündeki görüş, öneri ve talepleri dikkate alındı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
MESS bursu için son başvuru 31 Ekim'de
Sonraki Haber
ATÜDER'den Başkan İnce'ye Ziyaret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.