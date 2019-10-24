YKS kararı 1 yıl ertelendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yapılan son dakika açıklamasına göre, üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı bir yıl ertelendi.

Karara göre, 2020 YKS'de bu 14 programı tercih edecek öğrenciler, hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girecekler.YÖK'ün son dakika özel yetenek sınavı kararında, öğrencilerin ve velilerin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları yönündeki görüş, öneri ve talepleri dikkate alındı.