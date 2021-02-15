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YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
15 Şubat 2021 Pazartesi 12:01

YÖK Başkanı Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarına küresel salgın dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurduklarını anımsattı. Anketin katılımcı sayısı bakımından, Türkiye'de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Saraç, "Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir" dedi.

 

'BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ'

Saraç, YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşünün sorulduğunu hatırlatarak, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALIYORUZ'

Saraç, ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 bin öğrenci ile 29 bin öğretim elemanı ve rektörlere teşekkür ederek, "Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz; Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililer ile paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır" diye kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yök #yüz yüze eğitim #yekta saraç #sağlık
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