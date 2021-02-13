BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
BU YÜZDEN İŞİNDEN OLDU
0
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
KAHVE İÇİN ERKEKLERDE...
0
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
ÜNLÜ ŞARKICI KORONA OLDU
0
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
GAFFAR OKKAN DÖNEMİ DİZİ OLUYOR
0

Yol kenarında ceset bulundu!

Ankara'da evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel (37) dağlık alanda yol kenarında tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu

Yol kenarında ceset bulundu!
13 Şubat 2021 Cumartesi 15:16

Keçiören ilçesinde Hisar Mahallesi mevkiinde yürüyüşe çıkan vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, çevrede önlem alıdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baş ve göğüs bölümünde 3 kurşun bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi. Polis, çevrede geniş bir alanda inceleme yaptı. Tabanca ile vurularak öldürüldüğü tahmin edilen Ramazan Yüksel'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ceset #ceset bulundu
Önceki Haber
10 aylık evlilikleri ölümle bitti!
Sonraki Haber
İzmirliler dikkat! Yine kuvvetli yağış geliyor!
10 aylık evlilikleri ölümle bitti!
10 aylık evlilikleri ölümle bitti!
0
Kentsel dönüşümde verilen kredi miktarı arttı
Kentsel dönüşümde verilen kredi miktarı arttı
0
Başım ağrıyor deyip yattı. Bir daha uyanamadı
Başım ağrıyor deyip yattı. Bir daha uyanamadı
0
İki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
0
Sevgilinizle şifrenizi paylaşmadan önce bir daha düşünün
Sevgilinizle şifrenizi paylaşmadan önce bir daha düşünün
0
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek için istenen ceza belli oldu
Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek için istenen ceza belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.