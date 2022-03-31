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Yol kenarında üç kadına otomobil çarpmıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

31 Mart 2022 Perşembe 11:20

Adana'da yol kenarında turunç toplayan üç kadına otomobil çarpmıştı. Üç kadının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada ölen kadınların yanında bulunan bir erkeğin kıl payı kurtulduğu görüldü

Kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 ERH 65 plakalı otomobil refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı belirtilen Nilüfer Kanat, ablası Özler Büyükmazı ile kuzenleri Birsen Sonkur’a çarptı. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Kanat, Büyükmazı ve Sonkur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur’un cenazeleri, Karataş’ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptığı, kadınların karşı şeride savrulup S.D.’nin kullandığı otomobilin altında kaldıkları görüldü. Kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu, kazanın ardından sinir krizi geçirdiği yer aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kaza #turunç #ölüm #üç kadın ölüm
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