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Yolda mahsur kalan yolcular kurtarıldı!

Yolda mahsur kalan yolcular kurtarıldı!
24 Ocak 2022 Pazartesi 09:27

Erzincan'da bir yolcu otobüsü arıza yaptı. Otobüste bulunan 44 yolcu ise kar nedeniyle araçta mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine mahsur kalan yolcular polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Van'dan Ankara'ya seyir halindeki Çetin Mutlu idaresindeki 31 AFK 26 plakalı yolcu otobüsü arıza nedeniyle yoğun kar yağışı ve tipide Tercan-Erzincan kara yolunda mahsur kaldı.
Otobüsteki arızayı gideremeyen şoför, polis ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Kısa zamanda bölgeye gelen Tercan Bölge Trafik ve jandarma ekipleri otobüsteki arızanın sabah saatlerinde giderilebileceği bilgisi üzerine 44 yolcuyu tahliye ederek kendi araçları ile ilçe merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu binasına taşıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzincan #yol #otobüs #yolcu mahsur #kar
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