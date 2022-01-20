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Yolda yürürken başına taş düşen kadın öldü!

20 Ocak 2022 Perşembe 09:03

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde Nuhayat Altınkaya isimli kadın, pankart ipinin bağlı olduğu taşın başına düşmesi ile hayatını kaybetti


Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın başına, iddiaya göre, önceki gün ilçede yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına bağlanan pankartın bağlı olduğu taş düştü. Ağır yaralan Altınkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhayat Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, pankart ise bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #erdemli #ölüm #taş #taş düşen
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